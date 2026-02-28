Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 09:01

Силовики поймали подозреваемого в жестокой расправе над семьей учительницы

В Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга, сообщили в СК Кузбасса. Погибший занимался бизнесом. По предварительной информации, которую приводит Telegram-канал 112, 39-летний местный житель расправился с парой из-за долгов.

Как сообщалось, в квартире на улице Главной обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями, а рядом с ней — застреленного супруга. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье может предусматривать вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Бурятии убил соседа, чтобы не возвращать 800 тыс. рублей, а после спрятал тело на стройплощадке. В августе 2024 года потерпевший передал соседу крупную сумму с целью приобретения дома в селе Сотниково Иволгинского района. Однако недвижимость оказалась под арестом. Тогда мужчина потребовал вернуть деньги, но получил отказ.

До этого в городе Выборге Ленинградской области мужчина убил мечом-катаной своего соседа по коммунальной квартире. Как сообщили в пресс-службе регионального СК СКР, ссора между ними произошла после распития спиртных напитков.

Россия
Кузбасс
убийства
учителя
долги
