Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 09:58

Популярная нейросеть дала сбой в России

Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Утром 28 февраля в работе нейросети DeepSeek произошел сбой, следует из данных Downdetector. За последние сутки поступило 892 жалобы, их которых 788 пришлись на последний час.

Пользователи жалуются, что сервер не отвечает, занят или перегружен. Проблемы в большинстве случаев испытывают жители Новосибирской области. ЯНАО, Санкт-Петербурга, Приморского края. Причины неизвестны.

Несколькими днями ранее пользователи ChatGPT также столкнулись с высоким уровнем ошибок и сбоями в работе нейросети. Вместе с этим сообщалось о большом количестве ошибок при генерировании иллюстраций.

До этого массовый сбой наблюдался в работе социальной сети «Одноклассники». Пользователи сообщали о невозможности открыть сайт как с компьютера, так и с мобильного приложения. Большинство жалоб — из Москвы, Краснодарского края и Новосибирской области.

Тем временем стало известно, что серверы, с которых ведется атака на сайт Роскомнадзора, находятся преимущественно на территории России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. Киберпреступники прибегают к сложной мультивекторной схеме на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей.

сбои
сеть
интернет
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.