Популярная нейросеть дала сбой в России Россияне пожаловались на сбой в работе нейросети DeepSeek

Утром 28 февраля в работе нейросети DeepSeek произошел сбой, следует из данных Downdetector. За последние сутки поступило 892 жалобы, их которых 788 пришлись на последний час.

Пользователи жалуются, что сервер не отвечает, занят или перегружен. Проблемы в большинстве случаев испытывают жители Новосибирской области. ЯНАО, Санкт-Петербурга, Приморского края. Причины неизвестны.

Несколькими днями ранее пользователи ChatGPT также столкнулись с высоким уровнем ошибок и сбоями в работе нейросети. Вместе с этим сообщалось о большом количестве ошибок при генерировании иллюстраций.

До этого массовый сбой наблюдался в работе социальной сети «Одноклассники». Пользователи сообщали о невозможности открыть сайт как с компьютера, так и с мобильного приложения. Большинство жалоб — из Москвы, Краснодарского края и Новосибирской области.

Тем временем стало известно, что серверы, с которых ведется атака на сайт Роскомнадзора, находятся преимущественно на территории России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. Киберпреступники прибегают к сложной мультивекторной схеме на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей.