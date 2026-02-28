Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 28 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Свердловской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 28 февраля

Сбои мобильного интернета наблюдаются во множестве регионов, следует из данных на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты заявляют о невозможности нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилось около сотни обращений. Ранее этот показатель составил 371. О сбоях пишут из Свердловской области, Москвы — по 15%, Краснодарского края, Иркутской, Московской областей — по 8%, Санкт-Петербурга — 6%, Приморского края, Воронежской, Новосибирской, Челябинской областей, Республики Саха (Якутии), Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края — по 4%, Архангельской, Рязанской, Брянской, Самарской, Костромской областей, Северной Осетии, Хабаровского края — по 2%.

В сетях других операторов также наблюдаются сбои, следует из данных мониторинга. В списках фигурируют Приморский край, Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Красноярский край, Ростовская, Челябинская области, Татарстан, Ярославская область, Хабаровский край, Иркутская область.

Почему не работает мобильный интернет 28 февраля

Мобильный интернет могут отключать из-за угрозы атаки БПЛА в качестве меры безопасности. Дроны могут поддерживать канал связи с центром управления и передавать изображение оператору через базовые станции, объяснили специалисты.

Власти не могут информировать граждан о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение из соображений безопасности, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов не назвал конкретную дату и время восстановления работы мобильного интернета, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки в целом по стране.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — добавил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 28 февраля силы ПВО ликвидировали 97 украинских БПЛА: 40 — в Крыму, 22 — в Брянской области, 16 — в Белгородской, 10 — над акваторией Черного моря, четыре — в Краснодарском крае, по два — в Курской и Калужской областях, один — в Тульской области.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

