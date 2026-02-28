Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске привез ее к своей сожительнице

Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске сначала привез ребенка к себе домой, а позже перевез в квартиру к сожительнице, сообщили ТАСС в оперативных службах. Мать и брат мужчины помогли следствию, рассказав, что тот приезжал домой сменить одежду, после чего уехал к своей знакомой.

Правоохранители начали прорабатывать связи, приехали к сожительнице, там уже они втроем с девочкой были, — уточнил собеседник агентства.

Благодаря оперативной проверке контактов подозреваемого, ребенка удалось обнаружить живым в кратчайшие сроки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства перемещения девочки и мотивы похитителя.

Ранее соседка подозреваемого рассказала журналистам, что тот общался со своей мамой, братом, а также сожительницей с помощью записок. По словам женщины, мужчина был убежден, что его якобы прослушивают.

До этого стало известно, что машина подозреваемого была детально осмотрена, следователи изъяли представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы.