Прилет иранской ракеты по американской базе в Бахрейне попал на видео

Прилет иранской ракеты по американской базе в Бахрейне попал на видео Очевидцы сняли на видео ракетный удар Израиля по базе США в Бахрейне

В Сети появилось видео момента прилета иранской ракеты по американской базе в Бахрейне, кадрами поделился Telegram-канал SHOT. Предварительно известно, что под обстрел попал Центр обслуживания Пятого флота США.

Атаке также подверглись военные объекты США в Катаре. Власти сообщили об успешном перехвате всех целей силами ПВО.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» для свержения правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

До этого сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидер Ирана Али Хаменеи отсутствует в столице, его перевезли в безопасное место.

После этого по всему Израилю была немедленно объявлена воздушная тревога из-за высокой угрозы массированного ракетного удара. Местные СМИ передают, что системы ПВО приведены в полную боевую готовность, гражданам рекомендовали не покидать дома.