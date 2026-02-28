В Дубае россиян эвакуируют с пляжей из-за ракетного удара по ОАЭ В Дубае туристов эвакуируют с пляжей из-за ракетного удара Ирана по ОАЭ

В Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по ОАЭ, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

В материале сказано, что при этом в некоторых местах туристы продолжали купаться и загорать. Очевидцы уточнили, что обстановка уже стабилизировалась. Они продолжают свой отдых и пока не собираются его прерывать вопреки взрывам.

Также взрывы раздались в столице ОАЭ Абу-Даби. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. Очевидец допустил, что в силы ПВО перехватили ракеты. По его словам, скорее всего, речь идет о двух ракетах.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По его словам, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора — поразить Авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.