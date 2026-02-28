ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области

ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области

Беспилотники атаковали движущуюся машину в поселке Суземка Суземского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В результате пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина.

ВСУ атаковали дронами – камикадзе поселок Суземка Суземского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю, к сожалению, ранены мирные жители, — написал глава региона.

Им оказали первую помощь на месте, после чего пострадавших доставили в больницу. На месте раненым также помогал командир сводного отряда полиции УМВД России по Брянской области Александр Финогенов. Он же организовал эвакуацию пострадавших из района, где сохранялась угроза повторной атаки.