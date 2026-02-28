Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 16:18

В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта

Депутат Говырин сообщил об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг: квитанции будут выставляться до 5-го числа месяца, а оплачивать их необходимо будет до 15-го, сообщил RT депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он уточнил, что новые сроки оплаты станут обязательными для всех, независимо от договоров с управляющими компаниями или решений ТСЖ.

Сроки оплаты квитанций будут изменены: теперь их необходимо будет выставлять до 5-го числа каждого месяца, а оплата должна производиться до 15-го числа, вместо прежних 1-го и 10-го. Эти сроки будут стандартными для всех, вне зависимости от договоров управления или решений ТСЖ, — сказал Говырин.

Россия
ЖКХ
квитанции
оплата
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Тарасова «застряла» в ОАЭ из-за боевых действий на Ближнем Востоке
«С глубокой скорбью»: скончался директор Симферопольского госцирка
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана на совещании с членами Совбеза
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Женя Малахова раскрыла правду о жизни в чужой квартире
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.