В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта

С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг: квитанции будут выставляться до 5-го числа месяца, а оплачивать их необходимо будет до 15-го, сообщил RT депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он уточнил, что новые сроки оплаты станут обязательными для всех, независимо от договоров с управляющими компаниями или решений ТСЖ.
