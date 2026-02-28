В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта Депутат Говырин сообщил об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта

С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг: квитанции будут выставляться до 5-го числа месяца, а оплачивать их необходимо будет до 15-го, сообщил RT депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он уточнил, что новые сроки оплаты станут обязательными для всех, независимо от договоров с управляющими компаниями или решений ТСЖ.