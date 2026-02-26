Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам

Переплата за газ возникает из-за несвоевременного обновления данных о прописке, сообщила агентству «Прайм» эксперт Юлия Коваленко. По ее словам, если родственники не живут по месту регистрации, а данные не скорректированы, это ведет к лишним расходам.

Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата, — сказала Коваленко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что россиянам, привыкшим получать бумажные платежки за квартиру, не стоит беспокоиться: традиционный формат оплаты жилищно-коммунальных услуг сохранится наряду с цифровым. Такими словами он прокомментировал планы Минстроя по введению электронных платежных документов по всей стране.

До этого лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен из-за ежегодного выбытия 2% инфраструктуры при ее восстановлении лишь на 1%. Парламентарий отметил, что особенно остро ситуация обстоит в сфере водоснабжения и водоотведения.