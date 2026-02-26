Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 03:36

Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам

Коваленко: переплата за газ возникает из-за неактуальных данных о прописанных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Переплата за газ возникает из-за несвоевременного обновления данных о прописке, сообщила агентству «Прайм» эксперт Юлия Коваленко. По ее словам, если родственники не живут по месту регистрации, а данные не скорректированы, это ведет к лишним расходам.

Если приборов учета нет, расчет идет по прописке. Но дети/родственники часто не живут вместе, а данные не скорректированы — отсюда может возникнуть переплата, — сказала Коваленко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что россиянам, привыкшим получать бумажные платежки за квартиру, не стоит беспокоиться: традиционный формат оплаты жилищно-коммунальных услуг сохранится наряду с цифровым. Такими словами он прокомментировал планы Минстроя по введению электронных платежных документов по всей стране.

До этого лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен из-за ежегодного выбытия 2% инфраструктуры при ее восстановлении лишь на 1%. Парламентарий отметил, что особенно остро ситуация обстоит в сфере водоснабжения и водоотведения.

газ
прописка
платежи
квитанции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Вашингтон требует от Пекина сесть за ядерный стол с Москвой
Раскрыты истинные цели экипажа американского катера у берегов Кубы
Нутрициолог назвала идеальное мясо для ЗОЖников
Родственники украинских пленных просят их не возвращаться из России
Следователи изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки
Зеленский в панике — Одессу готовят к партизанской войне: планируют сдать?
ПВО уничтожила беспилотник на подлете к Воронежу
Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно
Эксперт объяснила, как не переплачивать за газ по нормативам
Иллюзионист рассказал об осмотре им НЛО в Южной Корее
Рубио заявил, что терпение Трампа по Украине не бесконечно
В МИД РФ нашли странности в уставе Совета мира Трампа
Хирург назвал неожиданный эффект от ринопластики для женщин
Зеленский назвал Трампу сроки урегулирования украинского конфликта
Разведка зафиксировала опустение Сум от мирных жителей
Умер один из основателей группы Wu-Tang Clan
Зеленский между геями и нацистами: кому он уступит ради вступления в ЕС
Степашин рассказал, как Трамп «нагибает» Евросоюз
В Полтаве прогремела серия взрывов
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.