Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 18:26

В Госдуме объяснили, почему россиянам стоит ждать повышения цен на ЖКУ

Нечаев предрек неизбежный рост цен на ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен из-за ежегодного выбытия 2% инфраструктуры при ее восстановлении лишь на 1%, заявил информационной службе «Вести» лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Парламентарий отметил, что особенно остро ситуация обстоит в сфере водоснабжения и водоотведения.

У нас есть предельный максимум, на что можно поднимать тарифы. Но у нас выбытие инфраструктуры ЖКХ примерно 2% в год. <…> При этом возобновление инфраструктуры — около 1%. <…> Мы видим, что какое-то повышение все равно неизбежно. Если мы хотим не только жить в сегодняшнем дне, но хотим опережать по восстановлению нашу инфраструктуру, — сказал он.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что с начала года не происходило никакого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам руководителя ведомства, речь идет лишь о технической корректировке на 1,7%, связанной с изменением базовой ставки налога на добавленную стоимость.

Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил сомнение, что предложение депутатов о введении моратория на повышение коммунальных тарифов будет реализовано. Специалист пояснил, что подобный шаг создаст трудности с поддержанием инфраструктуры в исправном состоянии.

Алексей Нечаев
Новые люди
ЖКУ
цены
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинец лишился мужского достоинства и не попал на фронт
Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале
США пригрозили Европе жестким ответом из-за конфликта на рынке оружия
Росатом начал выход из совместного бизнеса с Шишкаревым
Сценарии вместо усилий: почему будущее — за автоматическими ритмами
«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»
Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х
Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе
В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому
Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем
4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия
Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева
В Москве адвоката-иноагента приговорили к 8,5 года колонии
20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском
Дом, который слышит, но не шумит: новая акустика повседневности
Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.