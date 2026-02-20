В Госдуме объяснили, почему россиянам стоит ждать повышения цен на ЖКУ

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен из-за ежегодного выбытия 2% инфраструктуры при ее восстановлении лишь на 1%, заявил информационной службе «Вести» лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Парламентарий отметил, что особенно остро ситуация обстоит в сфере водоснабжения и водоотведения.

У нас есть предельный максимум, на что можно поднимать тарифы. Но у нас выбытие инфраструктуры ЖКХ примерно 2% в год. <…> При этом возобновление инфраструктуры — около 1%. <…> Мы видим, что какое-то повышение все равно неизбежно. Если мы хотим не только жить в сегодняшнем дне, но хотим опережать по восстановлению нашу инфраструктуру, — сказал он.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что с начала года не происходило никакого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам руководителя ведомства, речь идет лишь о технической корректировке на 1,7%, связанной с изменением базовой ставки налога на добавленную стоимость.

Кроме того, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов выразил сомнение, что предложение депутатов о введении моратория на повышение коммунальных тарифов будет реализовано. Специалист пояснил, что подобный шаг создаст трудности с поддержанием инфраструктуры в исправном состоянии.