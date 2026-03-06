Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 19:04

Платим за ЖКУ удаленно: три приложения, которые изменят вашу жизнь

Как оплачивать квитанции за ЖКУ удаленно, с дивана и за 2 минуты Как оплачивать квитанции за ЖКУ удаленно, с дивана и за 2 минуты Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Знать, как оплачивать квитанции за ЖКУ удаленно, сегодня обязан, пожалуй, каждый — ведь инструменты для этого есть у большинства: и у пенсионера с картой его банка, и у студента с привязанным счетом, и у работающего гражданина с зарплатной картой практически любой кредитной организации.

Через мобильный банк — быстро и без визита в кассу:

  • откройте приложение своего банка — оно есть на смартфоне у подавляющего большинства россиян;

  • найдите раздел «Платежи» — «ЖКХ» или «Коммунальные услуги»;

  • введите данные из квитанции вручную или отсканируйте QR-код — он есть на каждой платежке;

  • подтвердите оплату — деньги поступят поставщику в течение 1–3 рабочих дней.

Через специальные приложения — удобно, а для всей России еще и без комиссии:

  • «Госуслуги Дом» — доступно по всей стране, принимает оплату ЖКУ без комиссий, позволяет хранить историю платежей и отслеживать показания счетчиков;

  • «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» — для жителей столицы: привязываете лицевой счет один раз, далее платите в пару касаний.

Знать, как оплачивать квитанции за ЖКУ удаленно, — значит, экономить не только время, но и деньги.

Приложение «Госуслуги Дом» особенно выгодно: никакой комиссии, полная история платежей и доступ из любого региона страны. Настройте один раз — и забудьте об очередях навсегда.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха на разделочной доске.

ЖКУ
советы
оплата
квитанции
лайфхаки
ЖКХ
приложения
мобильные приложения
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цены на российскую нефть Urals взлетели вверх из-за кризиса в Иране
Мирошник сообщил о гибели спасателей и медиков от обстрелов ВСУ
Названы две страны, которые переживут ядерную войну
Влюбилась в мошенника и «отжимает» квартиру: как москвич спасает свое жилье
Сугробы растают и все затопит? Как изменился прогноз погоды на март 2026-го
Устроившего резню около станции метро «Сокол» арестовали
«Питерского маньяка» схватили спустя год после кровавой расправы
Смерть ребенка при обрушении крыши обернулась уголовным делом
Цены на золото в Дубае рухнули
Жительница Екатеринбурга попала в аварию на картинге и потеряла работу
Месть Венгрии за «Дружбу», ракетная «удочка» для Зеленского: что дальше
«Уподобляемся скотам»: Цыганова призвала выписывать россиянам штрафы за мат
Центр устойчивой энергетики ЮНЕСКО в Москве схлопнулся
«Сдвинуть их будет нелегко!» Кто против назначений Безрукова и Хабенского
Россиянка с особым правовым статусом попалась на измене родине
Пенза против Славы, подключили полицию: певица ответит за «пьяный скандал»?
Лавров провел телефонный разговор с важным союзником
Иран заявил о серьезных последствиях удара по американцам в Бахрейне
Кабмин начал работу по «откачке» газа из Европы
«В Иране траур, а не хаос»: сенатор об убийстве Хаменеи и ударах США
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.