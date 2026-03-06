Платим за ЖКУ удаленно: три приложения, которые изменят вашу жизнь

Знать, как оплачивать квитанции за ЖКУ удаленно, сегодня обязан, пожалуй, каждый — ведь инструменты для этого есть у большинства: и у пенсионера с картой его банка, и у студента с привязанным счетом, и у работающего гражданина с зарплатной картой практически любой кредитной организации.
Через мобильный банк — быстро и без визита в кассу:
откройте приложение своего банка — оно есть на смартфоне у подавляющего большинства россиян;
найдите раздел «Платежи» — «ЖКХ» или «Коммунальные услуги»;
введите данные из квитанции вручную или отсканируйте QR-код — он есть на каждой платежке;
подтвердите оплату — деньги поступят поставщику в течение 1–3 рабочих дней.
Через специальные приложения — удобно, а для всей России еще и без комиссии:
«Госуслуги Дом» — доступно по всей стране, принимает оплату ЖКУ без комиссий, позволяет хранить историю платежей и отслеживать показания счетчиков;
«Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» — для жителей столицы: привязываете лицевой счет один раз, далее платите в пару касаний.
Знать, как оплачивать квитанции за ЖКУ удаленно, — значит, экономить не только время, но и деньги.
Приложение «Госуслуги Дом» особенно выгодно: никакой комиссии, полная история платежей и доступ из любого региона страны. Настройте один раз — и забудьте об очередях навсегда.
