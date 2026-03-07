Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 03:42

Президент Пезешкиан попросил РФ поддержать Иран на международной арене

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил Москву поддержать законные права Тегерана на международной арене, сообщила канцелярия президента Ирана. В публикации указано, что это произошло в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Пезешкиан также поблагодарил граждан и правительство РФ за выказанную ими «обеспокоенность в связи с последними событиями» на Ближнем Востоке.

Тем временем газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.

Ранее сообщалось, что американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана. Чиновники, знакомые с секретными данными, указали, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

Масуд Пезешкиан
Иран
Россия
атаки
