ВСУ потеряли уйму беспилотников за сутки МО РФ: «Запад» за сутки уничтожил 59 БПЛА и 47 тяжелых квадрокоптера ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 59 БПЛА самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. По его словам, также ликвидированы более 170 военных.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 47 тяжелых боевых квадрокоптеров противника, — рассказал Бигма.

Также противник потерял бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей, две САУ «Гвоздика» и миномет ВСУ. Кроме того, была поражена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», добавил он.

Также ВС РФ за неделю уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ в городской застройке города Константиновки в ДНР, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV самолетного типа 1-го батальона 75-го отдельного полка беспилотных систем Южной группировки с позывным Юрист. По его словам, цели ликвидировались беспилотниками «Молния-2» и «Молния-2Т», что позволило избежать ущерба для мирного населения.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.