Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 08:00

Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов

Роскачество: очистка кэша поможет освободить память на телефоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы освободить место на смартфоне, необязательно удалять нужные приложения или важные файлы, достаточно очистить кэш и воспользоваться облачными хранилищами, заявил NEWS.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, многие пользователи даже не подозревают, сколько гигабайт занимают дубликаты фотографий или поврежденные файлы.

Как освободить место на смартфоне, не удаляя важные приложения и не теряя информацию? Многие даже не подозревают, сколько места занимают дубликаты фотографий, ненужные документы или поврежденные файлы. Их скопление — одна из главных причин нехватки памяти. Очистите кэш приложений. Это временные файлы, которые помогают программам загружаться быстрее. При этом удаление кэша никак не влияет на ваши личные данные. Используйте облачные сервисы. Они перестали быть просто местом для резервных копий. Сегодня это полноценные инструменты, которые позволяют не только сохранять файлы, но и работать с ними прямо в приложении, — пояснил Кузьменко.

Он добавил, что по итогам тестирования лучшими облачными сервисами были признаны «Яндекс.Диск» и «Google Диск». По словам эксперта, переместив туда фото и видео с телефона, можно освободить необходимые для работы устройства гигабайты.

Современные облачные сервисы предлагают бесплатные тарифы с достаточным объемом для большинства пользователей. Переместив туда фото, видео и документы, вы освободите гигабайты на телефоне, но при этом сможете получать доступ к ним в любой момент через интернет. По результатам тестирования Роскачеством 10 облачных сервисов, к установке рекомендуем «Яндекс.Диск» и «Google Диск». Они предоставляют полный набор инструментов для работы с файлами. Там интуитивная навигация, полноценная синхронизация между устройствами и понятная индикация процессов, — резюмировал Кузьменко.

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров заявил, что пользователям стоит следить за необычными уведомлениями на смартфоне, такими как вход в аккаунт с нового устройства. По его словам, вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит сообщение с кодом подтверждения.

смартфоны
советы
гаджеты
Роскачество
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Приднестровья отреагировал на лишение сограждан молдавских паспортов
Жителей российского региона эвакуировали из-за дрона ВСУ
Повреждения ж/д инфраструктуры задержали восемь поездов в Москву
«Наряжаться в юбку и танцевать»: Мирошник оценил отчаянные шаги Зеленского
«Не надо раскачивать лодку»: в МИД РФ сделали предупреждение США
Россиян предупредили о схемах мошенников к 8 Марта
США уличили в желании извлечь выгоду из опыта Украины в СВО против Ирана
«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 марта: инфографика
Катар установил дедлайн на полеты в свои аэропорты
Раскрыта новая схема мошенников с путевками для детей
Российские военные ударили по системам РЭБ и позициям ВСУ у Орехова
Саудовская Аравия перехватила две баллистические ракеты Ирана
Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу
Конец монополии: покупателей завалят скидками на маркетплейсах — что будет
Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов
Офицер ВМС озвучил потери бразильских наемников ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 124 БПЛА
Попытка проскочить дорогу на красный закончилась для подростков трагедией
В СФ рассказали о мошенничестве с QR-кодом от якобы ФНС
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.