Составлены советы, как освободить память на телефоне без удаления файлов

Чтобы освободить место на смартфоне, необязательно удалять нужные приложения или важные файлы, достаточно очистить кэш и воспользоваться облачными хранилищами, заявил NEWS.ru руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, многие пользователи даже не подозревают, сколько гигабайт занимают дубликаты фотографий или поврежденные файлы.

Как освободить место на смартфоне, не удаляя важные приложения и не теряя информацию? Многие даже не подозревают, сколько места занимают дубликаты фотографий, ненужные документы или поврежденные файлы. Их скопление — одна из главных причин нехватки памяти. Очистите кэш приложений. Это временные файлы, которые помогают программам загружаться быстрее. При этом удаление кэша никак не влияет на ваши личные данные. Используйте облачные сервисы. Они перестали быть просто местом для резервных копий. Сегодня это полноценные инструменты, которые позволяют не только сохранять файлы, но и работать с ними прямо в приложении, — пояснил Кузьменко.

Он добавил, что по итогам тестирования лучшими облачными сервисами были признаны «Яндекс.Диск» и «Google Диск». По словам эксперта, переместив туда фото и видео с телефона, можно освободить необходимые для работы устройства гигабайты.

Современные облачные сервисы предлагают бесплатные тарифы с достаточным объемом для большинства пользователей. Переместив туда фото, видео и документы, вы освободите гигабайты на телефоне, но при этом сможете получать доступ к ним в любой момент через интернет. По результатам тестирования Роскачеством 10 облачных сервисов, к установке рекомендуем «Яндекс.Диск» и «Google Диск». Они предоставляют полный набор инструментов для работы с файлами. Там интуитивная навигация, полноценная синхронизация между устройствами и понятная индикация процессов, — резюмировал Кузьменко.

Ранее председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров заявил, что пользователям стоит следить за необычными уведомлениями на смартфоне, такими как вход в аккаунт с нового устройства. По его словам, вызывать тревогу также должны ситуации, когда на телефон приходит сообщение с кодом подтверждения.