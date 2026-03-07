Секреты бывалых огородников: готовим садовый инструмент к весне правильно

Семья и жизнь

Как подготовить садовый инструмент и инвентарь к старту весенних рабо

Март — время доставать инвентарь из сарая и смотреть правде в глаза. Чтобы не терять время на срочный ремонт в разгар посадок, разберитесь с инструментом заранее. Вот как подготовить садовый инструмент быстро и без лишних хлопот.

Что делать с каждым инструментом:

Лопаты, тяпки, грабли: очистите металл от ржавчины наждачной бумагой (зерно 80–120), заточите рабочую кромку напильником, протрите металл маслом — подойдет отработка или обычное льняное;

Секаторы и ножницы: разберите, очистите от смолы растворителем, заточите и смажьте шарнир машинным маслом. Тупой секатор рвет ветки — это прямой путь к болезням растений;

Черенки: проверьте на трещины и шаткость. Треснувший черенок — риск травмы. Замените без сожалений: новый черенок стоит 100–200 рублей;

Поливочные шланги: проверьте на трещины и места соединений, особенно если зимовали на морозе — резина трескается уже при -15C;

Садовая тачка: накачайте колесо, проверьте крепление ручек и дно на предмет ржавых дыр.

Что пора менять, а не чинить:

Секатор с разбитым шарниром или трещиной на лезвии — под замену;

Лопата с прогнившим или треснувшим черенком и глубокими щербинками на полотне;

Шланг с множественными заплатками — он лопнет в самый неподходящий момент.

Техника безопасности — три правила:

Храните заточенный инструмент лезвием вниз или в чехле — случайный порез неприятен в любом возрасте; Работайте в перчатках: заусенцы на черенках и острые кромки дают занозы и порезы; Не оставляйте грабли зубьями вверх на земле — классика, которая до сих пор отправляет людей в травмпункт.

Теперь вы знаете, как правильно подготовить садовый инструмент — значит, откроете сезон без вынужденных пауз и лишних трат. Полчаса в марте экономят несколько часов в мае.

