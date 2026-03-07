Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 06:16

Секреты бывалых огородников: готовим садовый инструмент к весне правильно

Как подготовить садовый инструмент и инвентарь к старту весенних рабо Как подготовить садовый инструмент и инвентарь к старту весенних рабо Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Март — время доставать инвентарь из сарая и смотреть правде в глаза. Чтобы не терять время на срочный ремонт в разгар посадок, разберитесь с инструментом заранее. Вот как подготовить садовый инструмент быстро и без лишних хлопот.

Что делать с каждым инструментом:

  • Лопаты, тяпки, грабли: очистите металл от ржавчины наждачной бумагой (зерно 80–120), заточите рабочую кромку напильником, протрите металл маслом — подойдет отработка или обычное льняное;

  • Секаторы и ножницы: разберите, очистите от смолы растворителем, заточите и смажьте шарнир машинным маслом. Тупой секатор рвет ветки — это прямой путь к болезням растений;

  • Черенки: проверьте на трещины и шаткость. Треснувший черенок — риск травмы. Замените без сожалений: новый черенок стоит 100–200 рублей;

  • Поливочные шланги: проверьте на трещины и места соединений, особенно если зимовали на морозе — резина трескается уже при -15C;

  • Садовая тачка: накачайте колесо, проверьте крепление ручек и дно на предмет ржавых дыр.

Что пора менять, а не чинить:

  • Секатор с разбитым шарниром или трещиной на лезвии — под замену;

  • Лопата с прогнившим или треснувшим черенком и глубокими щербинками на полотне;

  • Шланг с множественными заплатками — он лопнет в самый неподходящий момент.

Техника безопасности — три правила:

  1. Храните заточенный инструмент лезвием вниз или в чехле — случайный порез неприятен в любом возрасте;

  2. Работайте в перчатках: заусенцы на черенках и острые кромки дают занозы и порезы;

  3. Не оставляйте грабли зубьями вверх на земле — классика, которая до сих пор отправляет людей в травмпункт.

Теперь вы знаете, как правильно подготовить садовый инструмент — значит, откроете сезон без вынужденных пауз и лишних трат. Полчаса в марте экономят несколько часов в мае.

Ранее мы рассказывали, как оживить хвойные деревья после зимней «спячки».

сад
март
дача
весна
советы
инструменты
лайфхаки
садоводство
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иерусалиме прогремел взрыв
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти
Иранский БПЛА мог рухнуть на территории международного аэропорта в Дубае
Юрист ответил, чем грозит слишком громкое поздравление с 8 Марта на улице
Кому-то оттепель, а кому-то морозы под 40: погода в России 9–15 марта
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей выросло
Продвижение под Сумами и ликвидация ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 марта
Ветеринар объяснил, как правильно снимать клещей с собаки
«Готов наряжаться в юбку»: Мирошник высказался о поведении Зеленского
В России раскрыли отношение РПЦ к Международному женскому дню
ВСУ потеряли уйму беспилотников за сутки
Стало известно, к каким последствиям приведет локализация такси
Бойцы «Севера» за сутки лишили ВСУ десятков пунктов управления БПЛА
Украинские дроны ликвидировали над российским регионом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 марта
В Госдуме назвали ЕГЭ психологической травмой для детей
Маскировку израильских военных в Ливане раскрыли
Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями
Мощный торнадо прошелся по американскому штату Мичиган
McDonald's зарегистрировал в России своего рыжего друга
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.