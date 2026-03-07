Секреты бывалых огородников: готовим садовый инструмент к весне правильно

Март — время доставать инвентарь из сарая и смотреть правде в глаза. Чтобы не терять время на срочный ремонт в разгар посадок, разберитесь с инструментом заранее. Вот как подготовить садовый инструмент быстро и без лишних хлопот.
Что делать с каждым инструментом:
Лопаты, тяпки, грабли: очистите металл от ржавчины наждачной бумагой (зерно 80–120), заточите рабочую кромку напильником, протрите металл маслом — подойдет отработка или обычное льняное;
Секаторы и ножницы: разберите, очистите от смолы растворителем, заточите и смажьте шарнир машинным маслом. Тупой секатор рвет ветки — это прямой путь к болезням растений;
Черенки: проверьте на трещины и шаткость. Треснувший черенок — риск травмы. Замените без сожалений: новый черенок стоит 100–200 рублей;
Поливочные шланги: проверьте на трещины и места соединений, особенно если зимовали на морозе — резина трескается уже при -15C;
Садовая тачка: накачайте колесо, проверьте крепление ручек и дно на предмет ржавых дыр.
Что пора менять, а не чинить:
Секатор с разбитым шарниром или трещиной на лезвии — под замену;
Лопата с прогнившим или треснувшим черенком и глубокими щербинками на полотне;
Шланг с множественными заплатками — он лопнет в самый неподходящий момент.
Техника безопасности — три правила:
Храните заточенный инструмент лезвием вниз или в чехле — случайный порез неприятен в любом возрасте;
Работайте в перчатках: заусенцы на черенках и острые кромки дают занозы и порезы;
Не оставляйте грабли зубьями вверх на земле — классика, которая до сих пор отправляет людей в травмпункт.
Теперь вы знаете, как правильно подготовить садовый инструмент — значит, откроете сезон без вынужденных пауз и лишних трат. Полчаса в марте экономят несколько часов в мае.
