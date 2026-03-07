«Продавцы тюльпанов» обманули россиянина перед 8 Марта Мошенники обманули жителя Омска при заказе тюльпанов к 8 марта

Мошенники, которые якобы торговали тюльпанами, обманули 27-летнего жителя Омска, желавшего заработать на 8 Марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. Мужчина нашел в интернете объявление об оптовой продаже и заказал партию из 1000 цветов.

В отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску с заявлением о мошеннических действиях обратился 27-летний мужчина, который хотел приобрести партию тюльпанов к весеннему празднику, — сказано в сообщении.

Мужчина перевел продавцу предоплату в 25 000 рублей, а через 10 дней его попросили доплатить остаток, сославшись на «внутренний приказ». После этого поставщик перестал выходить на связь. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в Роскачестве сообщили, что мошенники стали создавать в Telegram тематические чаты для покупки цветов на 8 Марта по выгодным ценам. «Продавцы» требуют от человека предоплату, после чего блокируют его. Эксперты отметили, что подобные чаты привлекают россиян возможностью сэкономить перед праздником.