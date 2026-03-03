Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:31

Мужчинам на заметку перед 8 Марта: что означает каждый цвет тюльпана на языке любви

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тюльпаны — это не просто первые весенние цветы, их каждый оттенок несет особое послание. Рассказываем мужчинам на заметку перед 8 Марта, что означает каждый цвет тюльпана на языке любви.

Выбирая букет для любимой, помните: красные тюльпаны говорят о глубокой, пылкой страсти и признании в вечной любви, они идеальны для тех, с кем вы уже давно вместе или хотите выразить сильные чувства. Желтые, вопреки расхожим стереотипам о разлуке, на языке цветов означают искреннее восхищение, солнечную радость и пожелание счастья — это знак того, что женщина освещает вашу жизнь, как солнце.

Розовые тюльпаны символизируют нежность, трогательную заботу и зарождающееся чувство, их дарят, когда хотят сказать «я тронут тобой» или выразить уважение. Белые — это послание чистоты, прощения и новых начинаний, они подойдут, если вы хотите попросить прощения или начать отношения с чистого листа. Фиолетовые и сиреневые оттенки говорят о верности, преданности и уважении, они подчеркивают, что женщина для вас — идеал. А пестрые сорта дарят, когда хотят сказать «у тебя невероятно красивые глаза».

Ранее психолог рассказал, как выбрать подарки на 8 Марта.

Проверено редакцией
тюльпаны
цветы
8 марта
женщины
Дарья Иванова
Д. Иванова
