02 марта 2026 в 19:00

Кидаю семена в талый снег — и с июня по октябрь любуюсь каскадом рубиновых шапок. Многолетник-трудяга для сада

Фото: D-NEWS.ru
Кидаю семена в талый снег — и с июня по октябрь любуюсь каскадом рубиновых шапок. Монарда — это тот самый многолетник, который поселился в моем саду навсегда. Её яркие махровые соцветия, похожие на маленькие фейерверки, видны отовсюду и создают невероятное настроение. А какой аромат! Листья монарды пахнут мятой и бергамотом, наполняя сад свежестью даже в самый жаркий день.

Этот цветок — настоящий долгожитель: посеянный однажды, он растёт на одном месте годами, разрастаясь в пышные куртины. Монарда не боится ни засухи, ни проливных дождей, зимует без укрытия и не требует подкормок. Она идеально смотрится в миксбордерах, привлекая в сад бабочек и пчёл, а в срезке стоит до двух недель. Посадите это рубиновое чудо — и каждое лето ваш сад будет пылать яркими красками до самой осени, не требуя от вас почти никаких усилий.

Мария Левицкая
М. Левицкая
