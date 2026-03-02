Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:00

Никакого мяса, а плов улетает первым: сытнее мясного, ароматнее обычного, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
Мяса нет, а аромат сводит с ума: постный плов с грибами и шафраном покорил всю семью. Беру рис, грибы и овощи — и готовлю ароматный плов прямо в духовке, без капли мяса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для Великого поста или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что шафран и правильно подобранные специи создают тот самый восточный аромат, от которого дом наполняется уютом, а грибы дают сытность и насыщенный вкус. Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатый рис, пропитанный пряностями, сочные грибы и овощи, которые тают во рту. Аромат стоит такой, словно в казане томится настоящий узбекский плов. Даже те, кто не постится, просят добавки и не верят, что это постное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 200 г риса басмати, 1 луковица, 300 г белых грибов (можно заменить шампиньонами), 500 г замороженной овощной смеси, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка шафрана, соль, перец по вкусу. Рис отварите до полуготовности. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости, добавьте отварные и нарезанные грибы, обжарьте вместе. На той же сковороде быстро обжарьте овощную смесь. В огнеупорной форме соедините рис, грибы и овощи, посолите, поперчите. Шафран растворите в стакане горячей воды и залейте плов. Накройте крышкой и томите в духовке 20–25 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

плов
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
