01 марта 2026 в 07:30

Готовила себе постное, но понравилось всей семье: рис на сковороде с грибами и тыквой

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые постные блюда неожиданно становятся любимыми у всей семьи. Этот рис я готовила «для себя» в пост, а в итоге добавку просили все. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему — почти как плов, только без мяса.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

  • Рис — 250 г
  • Тыква, можно замороженную — 300 г
  • Шампиньоны или лесные грибы — 300 г
  • Лук — 1 крупная головка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 3 ст. л.
  • Вода или овощной бульон — 450–500 мл
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Паприка или куркума — по желанию

Готовим:

На глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте измельченный чеснок и прогрейте еще 30 секунд — до аромата. Добавьте нарезанные грибы и готовьте на среднем огне, пока не выпарится лишняя влага и они слегка не подрумянятся. Тыкву нарежьте небольшими кубиками и отправьте к грибам. Обжаривайте 3–4 минуты, чтобы она чуть схватилась. Рис промойте до прозрачной воды и высыпьте в сковороду. Перемешайте с овощами, дайте ему слегка прогреться 1–2 минуты, чтобы он впитал аромат масла и специй. Залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость покрывала рис примерно на 1–1,5 см. Посолите, поперчите, добавьте паприку или щепотку куркумы для цвета. Доведите до кипения, затем накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 15–20 минут, как плов, не перемешивая. Когда жидкость впитается, выключите огонь и дайте постоять под крышкой еще 5–7 минут.

Проверено редакцией
