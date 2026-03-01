Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 07:02

Французский рецепт для Великого поста: картошка по-провански — очень вкусная и простая

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это простое деревенское блюдо родом с юга Франции, из солнечного Прованса. Там картофель часто готовят с оливковым маслом, чесноком и ароматными травами, которые растут буквально под окнами, — розмарином, тимьяном, орегано. Интересно, что в традиционных семьях картофель нередко слегка раздавливают перед запеканием — так он становится особенно хрустящим снаружи и нежным внутри. Такой рецепт идеально подходит для Великого поста.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

  • Картофель — 1 кг
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Свежая петрушка — 20 г
  • Сухие прованские травы — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л. (по вкусу)
  • Черный перец — 1/2 ч. л.
  • Цедра лимона — 1/2 ч. л.

Приготовление

Картофель вымойте и нарежьте крупными дольками. Если клубни молодые, кожуру можно оставить — так вкус будет более «деревенским». Отварите 5–7 минут после закипания до полуготовности. Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть. Для более хрустящей текстуры слегка прижмите каждую дольку ложкой или дном стакана — появятся неровные края, которые красиво подрумянятся в духовке. Смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, травы, соль и перец. Перемешайте с картофелем и выложите на противень в один слой. Запекайте при 200°C 25–30 минут до румяной корочки. Перед подачей добавьте рубленую петрушку и немного лимонной цедры — она придаст свежую средиземноморскую нотку.

Ранее мы рассказывали, что нужно обязательно сделать перед Пасхой. Священнослужитель напомнил о главном перед светлым праздником.

Проверено редакцией
Читайте также
Чередую слоями картошку, курицу и грибы — и на час в духовку. Готовим запеканку: сытная, простая и уютная
Общество
Чередую слоями картошку, курицу и грибы — и на час в духовку. Готовим запеканку: сытная, простая и уютная
Самый вкусный ужин: картошка с грибами, от которой все будут в восторге
Семья и жизнь
Самый вкусный ужин: картошка с грибами, от которой все будут в восторге
Тарелки вам не понадобятся — такое мясо сметают прямо со сковороды: готовлю невероятный ужин за 30 минут
Общество
Тарелки вам не понадобятся — такое мясо сметают прямо со сковороды: готовлю невероятный ужин за 30 минут
Рулетики из лаваша для Великого поста: на ужин или на закуску с сытной начинкой из картошки и грибов
Общество
Рулетики из лаваша для Великого поста: на ужин или на закуску с сытной начинкой из картошки и грибов
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
картошка
картофель
Великий пост
простые рецепты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отражает удары над Кувейтом, Катаром и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Иранское приложение для молитв взломали для подстрекания военных к мятежу
Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека
Разгром «элиты» ВСУ, создание «буфера» в ДНР: новости СВО к утру 1 марта
Американская авиабаза в Ираке вспыхнула после удара со стороны Ирана
Стало известно, куда сбежал причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ
«Будет проще»: Трамп уверен в возможности договориться с Ираном
Иран раскрыл результаты атаки на военную базу США в Кувейте
Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 марта
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 1 марта: инфографика
Трамп объяснил, когда закончит бомбить Иран
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
В России вступили в силу изменения в перечне ЕГЭ для поступления в вузы
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 27 украинских БПЛА
Стало известно, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен из-за Ирана
Стало известно, кто станет новым командующим КСИР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 марта
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.