Французский рецепт для Великого поста: картошка по-провански — очень вкусная и простая

Это простое деревенское блюдо родом с юга Франции, из солнечного Прованса. Там картофель часто готовят с оливковым маслом, чесноком и ароматными травами, которые растут буквально под окнами, — розмарином, тимьяном, орегано. Интересно, что в традиционных семьях картофель нередко слегка раздавливают перед запеканием — так он становится особенно хрустящим снаружи и нежным внутри. Такой рецепт идеально подходит для Великого поста.

Ингредиенты (на 3–4 порции)

Картофель — 1 кг

Чеснок — 3–4 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. л.

Свежая петрушка — 20 г

Сухие прованские травы — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л. (по вкусу)

Черный перец — 1/2 ч. л.

Цедра лимона — 1/2 ч. л.

Приготовление

Картофель вымойте и нарежьте крупными дольками. Если клубни молодые, кожуру можно оставить — так вкус будет более «деревенским». Отварите 5–7 минут после закипания до полуготовности. Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть. Для более хрустящей текстуры слегка прижмите каждую дольку ложкой или дном стакана — появятся неровные края, которые красиво подрумянятся в духовке. Смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, травы, соль и перец. Перемешайте с картофелем и выложите на противень в один слой. Запекайте при 200°C 25–30 минут до румяной корочки. Перед подачей добавьте рубленую петрушку и немного лимонной цедры — она придаст свежую средиземноморскую нотку.

