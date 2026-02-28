Тарелки вам не понадобятся — такое мясо сметают прямо со сковороды: готовлю невероятный ужин за 30 минут

Это блюдо настолько простое и вкусное, что стало хитом в нашей семье. Дети просят добавки, а муж утверждает, что это лучше любого ресторанного блюда.

Для ужина мне понадобится: мясо (300 г), картофель (300 г), сыр (100 г), специи, соль, масло для жарки, зелень для подачи.

Мясо нарезаю небольшими кусочками поперек волокон. Разогреваю сковороду с маслом, обжариваю мясо со специями до румяной корочки. Картофель очищаю и нарезаю кубиками среднего размера. Добавляю картофель к мясу, вливаю немного воды (примерно 100 мл), солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне 15–20 минут до мягкости картофеля. Периодически проверяю, чтобы жидкость полностью не выкипела. Перекладываю содержимое сковороды в жаропрочную форму. Сыр натираю на крупной терке и обильно посыпаю сверху. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 5–7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подаю сразу же, прямо в форме, посыпав свежей рубленой зеленью. Идеально сочетается со свежими овощами или легким салатом.

