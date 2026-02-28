Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 17:57

МИД РФ обвинил США в попытках подорвать основы глобального миропорядка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность серийным характером действий Вашингтона, которые систематически разрушают международно-правовые основы миропорядка. Российские дипломаты подчеркнули, что атака на Иран стала очередным звеном в цепочке дестабилизирующих ударов США по фундаментальным принципам ООН.

Особую тревогу вызывает серийный характер осуществляемых Администрацией США на протяжении последних месяцев, дестабилизирующих ударов по международно-правовым опорам миропорядка, — отметили российские дипломаты.

Отдельное беспокойство ведомства вызвало обострение кризиса, начавшееся на фоне переговоров по поводу ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном. В Министерстве иностранных дел назвали «опасной авантюрой» действия Израиля и США и предупредили, что атаки могут спровоцировать гуманитарную, экономическую и радиологическую катастрофу.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал к проведению внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Его целью стало осуждение агрессивных действий США и Израиля.

МИД РФ
США
Иран
Ближний Восток
