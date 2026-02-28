Пожар вспыхнул у пятизвездочного отеля в Дубае Пожар начался возле пятизвездочного отеля на острове Пальма Джумейра

В районе пятизвездочного отеля на острове Пальма Джумейра в Дубае вспыхнул пожар, передает RT. По информации издания, причиной возгорания, вероятно, стало падение иранской ракеты.

Ранее сообщалось, что жители Абу-Даби и туристы обеспокоены атаками Ирана. Они прячутся в домах, чтобы избежать ударов. Некоторые местные жители пострадали от осколков ракет, сбитых системами ПВО. Также в небе над Дубаем были слышны взрывы, вызванные отражением атак.

До этого стало известно, что иранскую ракету перехватили над колесом обозрения «Око Дубая» высотой 250 метров. Происшествие случилось над искусственным островом Bluewaters в районе Дубай Марина, который привлекает множество туристов. Во время атаки аттракцион, рассчитанный на 1750 человек, был немедленно остановлен для обеспечения безопасности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Дубае эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за ракетной атаки Ирана. Местные власти рекомендовали покинуть воду и зоны отдыха. Несмотря на это, некоторые туристы продолжили купаться и загорать.