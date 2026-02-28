Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 18:19

Пожар вспыхнул у пятизвездочного отеля в Дубае

Пожар начался возле пятизвездочного отеля на острове Пальма Джумейра

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

В районе пятизвездочного отеля на острове Пальма Джумейра в Дубае вспыхнул пожар, передает RT. По информации издания, причиной возгорания, вероятно, стало падение иранской ракеты.

Ранее сообщалось, что жители Абу-Даби и туристы обеспокоены атаками Ирана. Они прячутся в домах, чтобы избежать ударов. Некоторые местные жители пострадали от осколков ракет, сбитых системами ПВО. Также в небе над Дубаем были слышны взрывы, вызванные отражением атак.

До этого стало известно, что иранскую ракету перехватили над колесом обозрения «Око Дубая» высотой 250 метров. Происшествие случилось над искусственным островом Bluewaters в районе Дубай Марина, который привлекает множество туристов. Во время атаки аттракцион, рассчитанный на 1750 человек, был немедленно остановлен для обеспечения безопасности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Дубае эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за ракетной атаки Ирана. Местные власти рекомендовали покинуть воду и зоны отдыха. Несмотря на это, некоторые туристы продолжили купаться и загорать.

Дубай
пожары
отели
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двое человек пострадали в результате пожара на АЗС
На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция
«Мисс Россия — 2022» пережила в ОАЭ ракетную атаку Ирана
«Снег, вязкий грунт, туман»: Кадыров об условиях боя на СВО
Полыхает весь Ближний Восток: кадры охватившего регион хаоса
Невестка Хаменеи могла погибнуть при ударах США по Ирану
Иран предупредил о новых ракетных ударах
Жив или нет аятолла Хаменеи на самом деле? Удары по Ирану 28 февраля
«Войны»: во Франции сделали страшный прогноз после ударов по Ирану
Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию в Иране
Арабским монархиям предрекли судьбу Сирии в случае войны Ирана с США
Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана
Зеленский отказался называть Трампа своим союзником
Число погибших при ударе по школе в Иране выросло в разы
Стало известно число жертв ударов Ирана по базам США
«Готовы на все»: раскрыто, откажется ли Иран от обогащения урана
Трамп и Нетаньяху срочно созвонились на фоне ударов по Ирану
Израиль объявил результаты атаки на стратегическую оборону Ирана
Экс-замглавы краевого суда обнищал на 13 млрд рублей
Российские ракеты обрушились на забитый украинскими штурмовиками элеватор
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.