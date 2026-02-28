На Украине «переименовали» районы в городах России: что известно, реакция

Украинские власти «переименовали» названия районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке, то есть в городах России, которые Киев считает своими, но давно не контролирует, сообщают СМИ со ссылкой на украинского активиста «по деколонизации» Павла Островского. Что об этом известно, как на это отреагировали в России?

Как на Украине «переименовали» районы в городах России

В частности, в Донецке Буденновский район киевские власти теперь хотят называть Богодуховским, Ворошиловский — Юзовским, Калининский — Калиновским, Кировский — Рутченковским, Куйбышевский — Смолянским, Ленинский — Александровским, Петровский — Вознесенским, а Пролетарский — Чумаковским.

В Луганске Артемовский район получил название Вильховского, Октябрьский — Вергунского, Ленинский — Шевченковского.

В Макеевке Кировский район назван Грузским, Советский — Ханжонковским, Червоногвардейский — Берестовским. Наконец, в Горловке в качестве нового названия Калининского района украинские власти теперь используют Киндратовский.

На практике эти «переименования» использовать невозможно, потому что все города, которые затронула инициатива киевских властей, с 2022 года официально являются частью России.

Информация о приеме украинскими властями предложений по переименованию районов Луганска появилась в январе 2026 года.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя эту информацию, заявил, что киевские власти заражены безумием, меняя названия районов в городах России.

«Это же надо быть такими клиническими идиотами. Я уверен, что оставшиеся, еще не сбежавшие жители Украины очень „благодарны“ киевским властям за то, что они занимаются таким важным и нужным делом, в интересах жителей переименовывают территории, которых им не видать, как собственных ушей. Ну что ж, это за неимением другой тревоги. Честно говоря, издеваться и подшучивать над действиями украинцев достаточно тяжело, поскольку все-таки это уже негуманно. Я искренне считаю, что там был какой-то вирус безумия, поэтому надо относиться к ним как к психически вот нездоровым людям», — сообщил Милонов.

Виталий Милонов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как на Украине переименовали улицы из-за их «русских названий»

Начиная с 2014 года Украина переименовала 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым Киева, сообщили эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.

«В Киеве ликвидируются названия, связанные с русским и советским прошлым города, а на их место все чаще приходят топонимы националистического и нацистского происхождения. Были проанализированы 555 переименований, произошедших в 2014–2024 гг., из 2845 улиц, переулков, проспектов, бульваров, площадей столицы Украины. Стоит отметить, что 58% изменений (321 переименование) приходится на 2022–2024 гг.», — говорится в сообщении.

В 2024 году также стало известно, что в Одессе захотели переименовать 84 улицы, многие из которых названы в честь коренных одесситов. Тогда в Сети появилось соответствующее распоряжение главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Согласно списку, Пушкинскую улицу решили назвать Итальянской, улицу Паустовского — 28-й бригады, Армейскую — улицей Независимости, Бунина — улицей Нины Строкатой.

После начала СВО на Украине активизировались инициативы по смене «российских» топонимов и названий объектов, а также демонтажу памятников советского времени. Этот процесс поддерживают власти страны, украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации».

