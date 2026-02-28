Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 11:56

Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 февраля 2026 года, как продвигается наступление, что происходит у Волчанска и Купянска, правда ли фронт трещит по швам, где украинские войска расщепило на атомы?

Наступление ВС России на Харьков 28 февраля

Российская авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ южнее Волчанска, обеспечивая продвижение штурмовых групп; есть тактические успехи на Хатненском участке; ВСУ не предпринимали активных действий, сосредоточившись на укреплении оборонительных позиций, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В окрестностях Зеленого, утверждает источник, ВС РФ в ходе упорных боев выбили пехоту ВСУ с четырех огневых позиций. Украинская сторона пыталась укрепить оборону на участке за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины — живую силу и технику вээсушников расщепили на атомы в окрестностях Нескучного.

«Характерно, что находящимся на позициях солдатам украинское командование обещало усиление за счет опытных, прошедших спецподготовку националистов», — отметил канал.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Харьковский фронт трещит по швам», «Отправились к Бандере», — пишут пользователи Сети.

В Волчанских Хуторах ВС РФ зачистили более 10 домовладений, продвинувшись на 350 метров, расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям 113-й бригады теробороны в прилегающих лесных массивах; на Хатненском участке российские штурмовые группы провели зачистку лесополос в районе Чугуновки и Двуречанского, ударами авиации поражены позиции подразделений украинской погранслужбы в районе Ольховатки, утверждают авторы.

«На Липцевском участке артиллерия и расчеты FPV ГрВ „Север“ уничтожали средства РЭБ и артиллерию в Липцах и его окрестностях», — добавил источник.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более восьми десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои, об изменениях в ЛБС не сообщается. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои южнее Старицы», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске бои носят позиционный характер, об изменениях ситуации сообщений не было.

«На Харьковском участке фронта ВС РФ укрепляют позиции на рубеже Графское — Симоновка. Наши ДРГ продвигаются по лесам к югу от Старицы в направлении на Избицкое, но противник ведет там маневренные бои. В Волчанских Хуторах наши части сохраняют инициативу», — добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 28 февраля: причины, полная блокировка

Погода в Москве в субботу, 28 февраля: жителей ждет резкое похолодание

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля

наступления
Харьковская область
ВС РФ
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата пытались мобилизовать под дулом пистолета
Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев
ВС РФ освободили населенные пункты в Запорожской и Харьковской областях
Стало известно, как США назвали военную операцию против Ирана
ВСУ остались без «элитного» прикрытия сразу на двух направлениях
«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля
Трамп устроил разнос главу ФБР из-за видео с пивом
Названы регионы, которые засыплет снегом в первую неделю марта
Жесткий ответ Ирана на атаки Израиля попал на видео
«Хлеба и революции»: как и почему пала российская монархия
Выяснились подробности похищения девочки из Смоленска
«Миротворец показал лицо»: Медведев об атаке США и Израиля на Иран
Наступление ВС РФ на Харьков 28 февраля: войска расщепило на атомы, Купянск
«Ребенок любви»: коллега рассказала, что заставило Шевчук сильно страдать
Трамп не исключил возможные потери США в военной операции против Ирана
Иранцам «обрубили» интернет
Стало известно, когда прекратится массированный обстрел Ирана
«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США
США обвинили в подлой переговорной тактике
«Предательство народа»: Нимайер сравнил Мерца с Иудой
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.