Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 28 февраля 2026 года, как продвигается наступление, что происходит у Волчанска и Купянска, правда ли фронт трещит по швам, где украинские войска расщепило на атомы?

Наступление ВС России на Харьков 28 февраля

Российская авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» наращивают интенсивность ударов по позициям ВСУ южнее Волчанска, обеспечивая продвижение штурмовых групп; есть тактические успехи на Хатненском участке; ВСУ не предпринимали активных действий, сосредоточившись на укреплении оборонительных позиций, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В окрестностях Зеленого, утверждает источник, ВС РФ в ходе упорных боев выбили пехоту ВСУ с четырех огневых позиций. Украинская сторона пыталась укрепить оборону на участке за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины — живую силу и технику вээсушников расщепили на атомы в окрестностях Нескучного.

«Характерно, что находящимся на позициях солдатам украинское командование обещало усиление за счет опытных, прошедших спецподготовку националистов», — отметил канал.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Харьковский фронт трещит по швам», «Отправились к Бандере», — пишут пользователи Сети.

В Волчанских Хуторах ВС РФ зачистили более 10 домовладений, продвинувшись на 350 метров, расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям 113-й бригады теробороны в прилегающих лесных массивах; на Хатненском участке российские штурмовые группы провели зачистку лесополос в районе Чугуновки и Двуречанского, ударами авиации поражены позиции подразделений украинской погранслужбы в районе Ольховатки, утверждают авторы.

«На Липцевском участке артиллерия и расчеты FPV ГрВ „Север“ уничтожали средства РЭБ и артиллерию в Липцах и его окрестностях», — добавил источник.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более восьми десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, станции спутниковой связи «Старлинк», десятки самолетных беспилотников и типа «Баба-яга», сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении идут бои, об изменениях в ЛБС не сообщается. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои южнее Старицы», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске бои носят позиционный характер, об изменениях ситуации сообщений не было.

«На Харьковском участке фронта ВС РФ укрепляют позиции на рубеже Графское — Симоновка. Наши ДРГ продвигаются по лесам к югу от Старицы в направлении на Избицкое, но противник ведет там маневренные бои. В Волчанских Хуторах наши части сохраняют инициативу», — добавил политик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 28 февраля: причины, полная блокировка

Погода в Москве в субботу, 28 февраля: жителей ждет резкое похолодание

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 февраля