Взрывы раздались в Саудовской Аравии

Взрывы произошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает AFP. Reuters в свою очередь писал, что на спутниковых снимках видно увеличение количества самолетов на местной военной базе принца Султана, которую используют американцы.

На снимке от 21 февраля были запечатлены 13 самолетов Boeing KC-135 Stratotanker и шесть самолетов Boeing E-3 Sentry, известных как AWACS, а также в общей сложности 29 крупных самолетов, — говорится в публикации.

Также взрывы раздались в столице ОАЭ Абу-Даби. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. Очевидец допустил, что в силы ПВО перехватили ракеты. По его словам, скорее всего, речь идет о двух ракетах.

До этого стало известно, что Иран нанес массированные удары по территории Бахрейна, где базируется Пятый флот ВМС США. Одновременно с этим атакам подверглись американские военные объекты в Катаре. Местные власти официально заявили о перехвате ракеты системами ПВО.