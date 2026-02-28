Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 12:55

Взрывы раздались в Саудовской Аравии

Взрывы прозвучали в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде

Эр-Рияд Эр-Рияд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрывы произошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает AFP. Reuters в свою очередь писал, что на спутниковых снимках видно увеличение количества самолетов на местной военной базе принца Султана, которую используют американцы.

На снимке от 21 февраля были запечатлены 13 самолетов Boeing KC-135 Stratotanker и шесть самолетов Boeing E-3 Sentry, известных как AWACS, а также в общей сложности 29 крупных самолетов, — говорится в публикации.

Также взрывы раздались в столице ОАЭ Абу-Даби. По предварительной информации, страна закрыла свое воздушное пространство. Следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina. Очевидец допустил, что в силы ПВО перехватили ракеты. По его словам, скорее всего, речь идет о двух ракетах.

До этого стало известно, что Иран нанес массированные удары по территории Бахрейна, где базируется Пятый флот ВМС США. Одновременно с этим атакам подверглись американские военные объекты в Катаре. Местные власти официально заявили о перехвате ракеты системами ПВО.

Саудовская Аравия
Иран
удары
атаки
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Эвакуация началась в самом высоком в мире здании
Хуситы объявили о возобновлении атак по Израилю и судам в Красном море
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.