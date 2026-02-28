Взрывы прогремели в Кувейте и Катаре вслед за Ираном

Звуки взрывов прогремели в Кувейте, передает телеканал Al Jazeera. На территории эмирата зазучали сигналы воздушной тревоги. Также, по данным РИА Новости, сильные взрывы раздались по всему Катару. На телефоны местных жителей сразу пришли сообщения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу.

До этого взрывы раздались в столице Абу-Даби. По предварительной информации, ОАЭ закрыли свое воздушное пространство. Также удары пришлись по Иерусалиму. По информации журналистов, до этого израильская армия предупредила о двух волнах пусков иранских ракет. Уточнялось, что по всему Израилю звучат сирены, местных жителей просят не покидать укрытия.

Ранее американский президент Дональда Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана. В частности, Министерство войны США назвало военную операцию против Ирана эпической яростью.