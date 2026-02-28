Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:51

Иранские школьницы погибли во время бомбежки на юге страны

Пять школьниц погибли при ударе по иранскому Минабу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Школьницы погибли при атаке Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местных властей. Все они учились в начальных классах, другие детали трагедии неизвестны.

В ходе сегодняшних атак сионистского режима на округ Минаб была атакована начальная школа для девочек, в результате чего погибло пять учениц, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате ракетного удара Израиля погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По предварительным данным, жертвами атак также стали несколько высокопоставленных чиновников.

Тем временем посольство РФ в Тегеране выпустило рекомендацию по выезду из Ирана. Для этого открыты пограничный переход «Астара» на границе с Азербайджаном и контрольно-пропускной пункт в направлении Армении. В первом случае требуется разрешение властей. Также россиян призвали временно отказаться от поездок в страну до получения дальнейших указаний.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обратился к жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.

Иран
Израиль
происшествия
смерти
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Украинские маркетплейсы охватила лихорадка «бандера-смузи»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.