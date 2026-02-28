Иранские школьницы погибли во время бомбежки на юге страны Пять школьниц погибли при ударе по иранскому Минабу

Школьницы погибли при атаке Израиля на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местных властей. Все они учились в начальных классах, другие детали трагедии неизвестны.

В ходе сегодняшних атак сионистского режима на округ Минаб была атакована начальная школа для девочек, в результате чего погибло пять учениц, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате ракетного удара Израиля погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По предварительным данным, жертвами атак также стали несколько высокопоставленных чиновников.

Тем временем посольство РФ в Тегеране выпустило рекомендацию по выезду из Ирана. Для этого открыты пограничный переход «Астара» на границе с Азербайджаном и контрольно-пропускной пункт в направлении Армении. В первом случае требуется разрешение властей. Также россиян призвали временно отказаться от поездок в страну до получения дальнейших указаний.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обратился к жителям с призывом к стойкости в связи с началом операции против Ирана. Он подчеркнул, что совместные действия Израиля и США направлены на создание условий, при которых народ Ирана сможет самостоятельно определять свою судьбу.