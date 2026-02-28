Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 14:41

Стало известно, откуда Трамп следит за ударами по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп продолжает следить за ударами по Ирану, передает CNN со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, хозяин Белого дома в настоящее время находится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трамп заявил, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Сенатор Константин Басюк тем временем заявил, что атака на Иран может стать крупнейшим стратегическим просчетом США и их ближневосточных партнеров. По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько сильным и продолжительным будет «превентивный удар», а также от того, чем ответит Иран.

Новая серия ударов по Ирану произошла утром в субботу, 28 февраля. По предварительным данным, они прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Минобороны Ирана. После этого взрывы начали раздаваться в столице Абу-Даби, Иерусалиме, Кувейте и Катаре.

