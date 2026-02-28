Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте

Погода в марте не раз удивит россиян. Синоптики утверждают, что первый месяц весны преподнесет неприятные сюрпризы. Ждать ли резкого прихода тепла или зима еще не уйдет — в материале NEWS.ru.

Ждать ли резкого потепления в марте

Первый месяц календарной весны преподнесет неожиданный сюрприз тем, кто уже поспешил убрать пуховики и шубы в шкаф. Метеоролог Александр Сергеев утверждает, что во многих регионах страны март станет продолжением февраля.

«Ключевым фактором, который заметно сдерживает наступление весеннего тепла, становятся огромные массивы снега, накопившиеся за зиму. Например, в Московской области запасы воды в снежном покрове превышают норму в 2–2,5 раза. В Новосибирской области и на Алтае данный показатель вообще зашкаливает — более чем в три раза», — сообщил NEWS.ru Сергеев.

Что касается долгосрочного прогноза погоды на начало весны, несмотря на то что из-за климата март в России считается четвертым месяцем зимы, ожидания довольно позитивные, пояснил NEWS.ru ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, весна на большей части нашей страны будет наступать по всем фронтам с существенным опережением графика.

Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в Центральной России среднемесячная температура воздуха превысит климатическую норму на 3–5 градусов. «Положительное, теплое отклонение температуры от среднего будет сохраняться на протяжении всего месяца, причем в отдельные дни, удивляя нас выдающимся теплом, — даже отметка +10 не будет казаться недосягаемой. Напомню, что ночная многолетняя норма для марта в Москве — около −5, дневная — около +1. Очевидно, что будет на несколько градусов теплее», — отметил он.

Ранее заведующий метеообсерваторией МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Локощенко заявил, что в Москве был зафиксирован новый абсолютный рекорд высоты снежного покрова. Показатель достиг 86 см, что стало самым высоким значением за последние 70 лет.

Локощенко привел данные метеонаблюдений: за первые 25 дней февраля выпало 74 мм осадков, тогда как климатическая норма для этого месяца составляет 46 мм. Таким образом, количество осадков ее превысило на 60%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какую погоду ждать в марте в Москве и Петербурге

Погода в первую неделю марта в столичном регионе будет напоминать февральскую, пояснил NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, с 4-го по 6-е число ожидается похолодание до −14 градусов.

Однако с середины месяца воздух начнет прогреваться до +2–5. «Согласно имеющимся прогнозам, после 20 марта дневная температура поднимется до +8–10 градусов, а ночные показатели будут близки к нулю. Таким образом, снежный покров начнет интенсивно таять», — сказал Семенов.

В начале марта будет меняться синоптическая ситуация. За погоду в регионе будут отвечать атмосферные фронты, связанные с выходящим на северо-запад циклоном, написал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

«До конца первой пятидневки марта характер погоды изменится мало: она сохранится довольно облачная, с небольшими осадками. В такой ситуации ночная температура ожидается в диапазоне −2–7 градусов, днем же термометры покажут от −2 до +3 градусов. Это значит, что пока среднесуточная температура воздуха остается ниже нуля, в зоне „зимних“ значений», — сообщил метеоролог.

По мнению эксперта, так и должно быть, поскольку устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в столице через нулевую отметку в сторону положительной температуры происходит только 21 марта. Этот момент считается началом климатической весны.

Учитывая прогнозы на первый весенний месяц, можно сказать, что в этом году метеорологическая весна наступит на 7–10 дней раньше этого срока, заверил Леус.

В марте в Северной столице прогнозируется более теплая погода, чем в Москве. При этом будет ощущаться дефицит солнечных дней, сказал Семенов.

«В городе на Неве ожидаются частые дожди и мокрый снег из-за атлантических циклонов. В первые дни марта воздух прогреется до +1–3 градусов, однако затем немного похолодает. К концу месяца в Санкт-Петербурге температура составит около +3–5 в дневное время. Однако из-за высокой влажности и сильного ветра тепло будет ощущаться слабее», — пояснил собеседник.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой будет погода в Москве 8 марта

В Международный женский день 8 Марта существенного потепления не ожидается, отметили опрошенные NEWS.ru синоптики. Днем температура воздуха составит около 0 градусов, ночью — до −7, возможен слабый снег. 9-го числа температурный фон останется прежним.

Согласно прогнозам синоптиков, утром 10 марта будет пасмурно, температура воздуха составит около −5 градусов. К полудню ожидается потепление до 0, которое к вечеру сменится похолоданием. В течение дня возможны осадки в виде снега.

Настоящая весенняя погода в Москве и других регионах Центральной России ожидается не раньше второй половины марта, сообщила ранее главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, существенное количество снега задерживает приход теплых дней.

