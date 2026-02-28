Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 17:08

Москалькова помогла бойцу СВО снять статус самовольно оставившего часть

Москалькова помогла демобилизовать бойца СВО после гибели супруги

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в беседе с РИА Новости, что помогла бойцу СВО демобилизоваться и снять статус самовольно оставившего часть. По ее словам, мужчина уехал домой, чтобы забрать детей, которые остались без матери.

К нам обратился воин, у которого погибла жена. Причем она его проводила на аэродром и, возвращаясь домой, попала в смертельное ДТП. В семье остались двое маленьких детей. Парень развернулся и поехал домой, потому что некому больше было помочь, эти дети просто попали бы в детский дом, — сообщила она.

По ее словам, правозащитникам пришлось вести переговоры с Минобороны. В итоге в оборонном ведомстве приняли во внимание обстоятельства, которые вынудили военнослужащего вернуться к семье, и согласились пойти навстречу человеку, попавшему в беду.

Человек был демобилизован, уволен с военной службы и занимается воспитанием детей, — заключила омбудсмен.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал об участнике СВО из Свердловской области, который без вести пропал на фронте, но ошибочно получил статус самовольно оставившего воинскую часть. По его словам, с жалобами к нему обратилась мать бойца. Парламентарий добавил, что связался с военной прокуратурой и совместно с ведомством смог устранить ошибку.

