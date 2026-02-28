Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:14

В Госдуме определили роль иранской оппозиции в военной операции США

Депутат Журавлев: оппозиция Ирана не поддержит удары США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оппозиция Ирана не устроит протесты на фоне военной операции Штатов из соображений безопасности, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, атака Ирана не станет для США легкой из-за агрессивно настроенных граждан.

В Иране весьма внушительная оппозиция, усердно подкармливаемая Западом, но в случае вторжения она, вероятнее всего, не будет устраивать мятеж, чтобы не оказаться пятой колонной. Для Соединенных Штатов это точно не будет легкой прогулкой, и прежде они всегда старались держаться от Ирана на весьма солидной дистанции. Страна большая, в целом весьма агрессивно настроенная против американцев, и надеяться на то, что им будут рады в иранских городах, не приходится, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что военный конфликт может закончится по примеру предыдущего летом 2025 года. По его словам, есть вероятность, что военная кампания против Ирана может обойтись небольшими потерями.

Иран сдаваться не собирается и весьма активно отвечает на удары США. Впрочем, есть и опыт недавней кампании 2025 года, когда стороны, обменявшись ракетными налетами, немедленно успокоились, каждая объявив себя победителем. Есть шанс, что и на этот раз все закончится не слишком большой кровью, — заключил он.

Ранее МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность серийным характером действий Вашингтона, которые систематически разрушают международно-правовые основы миропорядка. Российские дипломаты подчеркнули, что атака на Иран стала очередным звеном в цепочке дестабилизирующих ударов США по фундаментальным принципам ООН.

