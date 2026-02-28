Стало известно о новых жертвах при обстреле Ирана IRIB: свыше 15 человек погибли в иранском Ламарде

Свыше 15 человек погибли в результате удара по городу Ламард на юге Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB). Атакован был спортивный зал. Другие подробности пока неизвестны.

По предварительным данным, более 15 человек стали жертвами этого преступления, — говорится в сообщении.

Тем временем появилась информация, что по меньшей мере 200 военнослужащих погибли и были ранены при ракетных ударах Ирана по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Тегеран напал на 14 американских военных объектов в регионе Ближнего Востока.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи жив после ударов США и Израиля. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали.

Также стало известно, что президенту Ирана Масуду Пезешкиану удалось избежать смерти во время ракетных ударов США и Израиля. Как заявил его сын и советник Юсуф Пезешкиан, другие официальные лица также в порядке.