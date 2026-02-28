Матч «Динамо» — «Рубин» в РПЛ перенесли из-за погоды Матч «Динамо» — «Рубин» в РПЛ перенесли на 30 минут из-за непогоды

Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между махачкалинским «Динамо» и казанским «Рубином» начался позже запланированного времени из-за погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дагестанского клуба. Игра в Каспийске должна была стартовать в 19:30 мск, однако начало встречи перенесли на 20:00.

В связи с погодными условиями начало матча перенесено на 30 минут. Стартовый свисток — в 20:00 мск, — говорится в сообщении.

После 18 туров «Динамо» набрало 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Оренбург» одержал победу в домашнем матче 19-го тура РПЛ над тольяттинским «Акроном». Матч завершился со счетом 2:0.

Для «Акрона» это стало третьим поражением подряд. Команда осталась на девятом месте с 21 очком. «Оренбург» благодаря победе покинул зону прямого вылета, поднявшись с 15-й на 13-ю строчку с 15 очками.