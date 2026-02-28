Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую

Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу в домашнем матче 19-го тура РПЛ над тольяттинским «Акроном», сообщается на сайте лиги. Матч завершился со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев забили нападающие Максим Савельев на 34-й минуте и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти на 71-й минуте. При этом на 36-й минуте лидер «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба поразил ворота оренбуржцев, но после просмотра VAR судья отменил гол из-за офсайда.

Для «Акрона» это стало третьим поражением подряд. Команда осталась на девятом месте с 21 очком. «Оренбург» благодаря победе покинул зону прямого вылета, поднявшись с 15-й на 13-ю строчку с 15 очками.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Единственный мяч на 87-й минуте забил Луис Энрике. На 75-й минуте футболист «Балтики» Кевин Андраде отправил мяч в ворота, но гол отменили после вмешательства VAR. Система зафиксировала офсайд при взятии ворот. «Зенит» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей и вышел на первое место с 42 очками.