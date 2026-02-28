Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:13

Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую

«Акрон» проиграл «Оренбургу» со счетом 2:0 после отмененного гола Дзюбы

Подписывайтесь на нас в MAX

Футбольный клуб «Оренбург» одержал победу в домашнем матче 19-го тура РПЛ над тольяттинским «Акроном», сообщается на сайте лиги. Матч завершился со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев забили нападающие Максим Савельев на 34-й минуте и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти на 71-й минуте. При этом на 36-й минуте лидер «Акрона» и лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба поразил ворота оренбуржцев, но после просмотра VAR судья отменил гол из-за офсайда.

Для «Акрона» это стало третьим поражением подряд. Команда осталась на девятом месте с 21 очком. «Оренбург» благодаря победе покинул зону прямого вылета, поднявшись с 15-й на 13-ю строчку с 15 очками.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Единственный мяч на 87-й минуте забил Луис Энрике. На 75-й минуте футболист «Балтики» Кевин Андраде отправил мяч в ворота, но гол отменили после вмешательства VAR. Система зафиксировала офсайд при взятии ворот. «Зенит» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей и вышел на первое место с 42 очками.

Россия
спорт
футбол
Артем Дзюба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров в беседе с Арагчи осудил атаку Израиля и США на Иран
Иран заявил о первой масштабной операции против Израиля
«До полного поражения»: Иран объявил о тотальном противостоянии с США
«А теперь представьте»: Захарова высказалась о кризисе на Ближнем Востоке
ВСУ атаковали автомобиль с людьми в Брянской области
Отмененный гол Дзюбы подарил «Оренбургу» победу всухую
«Подарок прямо в бусик»: операторы БПЛА начали спасать украинцев от ТЦК
Трампа уличили в желании насильственно сменить руководство в Иране
Российская авиакомпания отменила рейсы в Дубай на фоне ударов Ирана
В Китае указали на главного виновника хаоса для ядерного порядка
Дроны над Крымом, ранения мирных курян: как ВСУ атакуют Россию 28 февраля
Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте
В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном
При атаке на иранскую школу погибли несколько десятков человек
Для россиян откроют запретный остров в Индии
Атаки в Тегеране были направлены против ряда первых лиц страны
Очевидцы опровергли эвакуацию из «Бурдж-Халифы»
Волонтер попал в реанимацию из-за борьбы с догхантерами
Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Украинские маркетплейсы охватила лихорадка «бандера-смузи»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.