28 февраля 2026 в 11:34

Большунов и Степанова взяли высшую награду на ЧР

Сборная с участием Большунова и Степановой взяла золото в смешанной эстафете

Александр Большунов, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Вероника Степанова Александр Большунов, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова и Вероника Степанова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Команда в составе Лидии Горбуновой, Александра Большунова, Вероники Степановой и Сергея Ардашева одержала победу в смешанной эстафете 4×5 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске, передает Спорт24. Их время составило 58 минут 57,7 секунды.

Серебро завоевали Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров, уступив победителям всего 1,6 секунды. Бронза досталась Алисе Жамбаловой, Алексею Червоткину, Елизавете Пантриной и Александру Терентьеву.

Ранее Степанова назвала свою победу в скиатлоне на чемпионате России — 2026 подготовкой к возвращению в большой спорт. Она предупредила об этом своих соперниц из Швеции Эббу Андерссон и Фриду Карлссон.

До этого появилась информация, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не примут участие в этапе Кубка мира в США. Спортсмены решили сосредоточиться на подготовке к финальным соревнованиям Кубка России. Как пояснил главный тренер национальной команды Евгений Сорин, возможность выступления за океаном рассматривалась, однако приоритет был отдан внутреннему турниру.

