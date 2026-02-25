Российские лыжники отказались от этапа Кубка мира в США Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира ради стартов в Кировске

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не примут участие в этапе Кубка мира в США, сообщает РИА Новости. По информации агентства, спортсмены решили сосредоточиться на подготовке к финальным соревнованиям Кубка России.

Как пояснил главный тренер национальной команды Евгений Сорин, возможность выступления за океаном рассматривалась, однако приоритет был отдан внутреннему турниру.

Такая возможность [поехать в США] теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжелый перелет, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трех стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определенную работу перед Финалом Кубка России в Кировске, — сказал главный тренер сборной России Евгений Сорин.

По словам специалиста, поездка на американский этап связана со значительными затратами и сложной логистикой. Он отметил, что участие в этих стартах могло бы негативно сказаться на форме спортсменов перед решающими гонками в Кировск, поэтому было принято решение отказаться от поездки.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что российские лыжники достойно выступили на зимней Олимпиаде — 2026. Он подчеркнул, что Савелий Коростелев упустил медаль в скиатлоне из-за тактической ошибки, а Дарья Непряева оказалась не готова к соревнованиям. По мнению Васильева, лыжники серьезно не готовились к Олимпиаде, поскольку получили приглашение в последний момент.