Защита «крабового короля» выступила с новым требованием в суде Защита бизнесмена Кана попросила суд отменить приговор по контрабанде краба

Адвокаты бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король», подали апелляцию на приговор по делу о контрабанде, создании преступного сообщества и уклонении от налогов. Они просят Приморский краевой суд отменить наказание в виде 24 лет колонии и штрафа в 4,2 млрд рублей или направить дело на новое расследование, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

До этого защита пыталась прекратить дело, ссылаясь на внезапную смерть Кана за границей. Однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой, уверяя, что «крабовый король» на самом деле жив.

На заседании 19 марта адвокаты ходатайствовали об отмене приговора или направлении дела прокурору. Суд отложил рассмотрение апелляции на 30 апреля.

По версии следствия, в 2014–2019 годах Кан организовал поставки краба в Японию, Южную Корею и Китай на 2,6 млрд рублей с занижением таможенной стоимости. Бизнесмен находится в международном розыске. Помимо этого, он осужден на 17 лет за организацию убийства.

Ранее уголовное дело в отношении сына «крабового короля» Александра Кана поступило во Фрунзенский районный суд Владивостока. Это произошло после определения подсудности в Верховном суде.