28 января 2026 в 10:07

В Приморье рассмотрят уголовное дело сына «крабового короля»

Дело сына Олега Кана поступило в суд Владивостока

Уголовное дело в отношении сына «крабового короля» Александра Кана поступило во Фрунзенский районный суд Владивостока после определения подсудности в Верховном суде, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева. Дата начала судебного разбирательства пока не назначена.

Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступило уголовное дело в отношении Александра Кана. Дата судебного заседания еще не назначена, — сказала Оленева.

Она также уточнила, что 30 января суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста имущества обвиняемого. Александру Кану инкриминируется участие в преступном сообществе с целью совершения особо тяжких преступлений, контрабанда стратегически важных ресурсов, а также уклонение от уплаты таможенных платежей.

Ранее сообщалось, что Фрунзенский районный суд Владивостока взыскал в доход государства 4,2 млрд рублей с сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. Эта сумма является эквивалентом стоимости незаконно вывезенного краба. До этого суд заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей. Он признан виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.

