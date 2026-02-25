Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации

Во Владивостоке ребенок попал в реанимацию с кровавой рвотой из-за того, что часто пил сладкие газированные напитки. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия и других похожих случаях.

Мальчик с рвотой

12-летний мальчик экстренно поступил в Краевую детскую больницу № 1 во Владивостоке с кровавой рвотой. Медикам пояснили, что ребенок продолжительное время пил сладкую газировку, что, предположительно, могло стать причиной таких симптомов.

«Ребенка доставили к нам в отделение. Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления колы», — рассказала врач-эндоскопист Маргарита Лемза.

Средство от ржавчины

Сейчас школьнику предстоит продолжительное лечение у гастроэнтеролога. Доктор поясняет, что причиной расстройства стала ортофосфорная кислота, которая в том числе содержится в коле и подобных ей напитках.

«Пусть и в небольшом количестве, но это вещество, которое используется для растворения ржавчины. И если у человека есть предпосылки к возникновению гастритов, то может быть и эрозия, в том числе и с кровоточивостью», — говорит Лемза.

Также доктор отмечает другую пищевую привычку, которая доводит детей до госпитализации, — российские школьники стали часто есть китайскую закуску латяо. Она сдобрена специями и чили, что может способствовать обострению проблем с желудком, желчным пузырем и другими органами ЖКТ.

Перестал ходить из-за энергетиков

Иногда вредная пищевая привычка, приобретенная в детстве, приводит к фатальным последствиям в более взрослом возрасте. Недавно СМИ рассказывали про геймера из Санкт-Петербурга, который лишился памяти и способности передвигаться из-за многолетнего систематического употребления энергетических напитков. Он начал употреблять энергетики с 14 лет. В последние три-четыре года он выпивал по три банки ежедневно — утром, в дневное время и вечером.

Летом 2025 года у молодого человека возникли острые боли в животе, в итоге его госпитализировали. После выписки из больницы его состояние вновь ухудшилось, и при повторном обследовании была обнаружена псевдокиста поджелудочной железы. Установка дренажной системы не принесла положительных результатов, и пациента перевели в реанимационное отделение.

Врачи констатировали развитие гнойного некроза поджелудочной железы, потребовавшего хирургического вмешательства. После операции возникли серьезные осложнения. Медики заявили, что регулярное употребление энергетических напитков вызвало разрушительные процессы в желудке и поджелудочной железе. В сентябре 2025 года у Артема начались прогрессирующие проблемы с памятью, а также полная потеря двигательных функций. В настоящее время он проходит реабилитацию, чтобы заново научиться стоять и передвигаться без посторонней помощи.

