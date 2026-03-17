17 марта 2026 в 19:21

Пьяный подросток разнес стекло в электричке

В Москве пьяный подросток разбил стекло в поезде «Иволга»

Подросток в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в электропоезде «Иволга» на станции Москва-Ярославская, сообщили в УТ МВД по ЦФО. В управлении отметили, что в полицию об инциденте сотрудник железной дороги. Правоохранители оперативно нашли хулигана на Ярославском вокзале. Им оказался житель Химок 2008 года рождения.

Им оказался ранее не судимый несовершеннолетний житель города Химки, 2008 года рождения, который будучи в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакет в электропоезде «Иволга», причинив тем самым материальный ущерб акционерному обществу «Центральная ППК» в размере 21 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о вандализме. Ему назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Его родителя привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Омской области суд арестовал 14-летнего подростка, подозреваемого в участии в террористической организации. По версии следствия, мальчик искал в интернете информацию о террористической группе и участвовал в обсуждениях школьных массовых убийств, а также приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой террористической организации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
NEWS.ru запустил спецпроект «35 лет без СССР»
Студентка едва не забила пенсионерку молотком из-за мошенников: подробности
Трамп уличил Байдена в напрасных многомиллиардных тратах
Фигурист Григорий Родин сменил спортивное гражданство
Рубль укрепил свои позиции в международных расчетах
В США оценили боевую мощь России
Французские военные осуществили «ядерный удар»
Домашний ритм: как совместные ужины удерживают семью вместе
Власти Ливана огласили число пострадавших от атак Израиля
В России зарегистрировали товарный знак Corolla
Пьяный подросток разнес стекло в электричке
Политолог предрек Украине непростую участь при вступлении в ЕС
Макрон выступил против расширения операции ЕС в Красном море
«Нам и не надо было»: Трамп пожаловался на решение стран НАТО по Ирану
«Был убит вчера»: Трамп о смерти Лариджани
«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать
Садовод посоветовала, как ускорить таяние снега на грядке
Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде
Дело против экс-главы российского региона поступило в суд
Штурм дала дельный совет Распутиной на фоне жилищного скандала
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

