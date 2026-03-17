Пьяный подросток разнес стекло в электричке

Подросток в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в электропоезде «Иволга» на станции Москва-Ярославская, сообщили в УТ МВД по ЦФО. В управлении отметили, что в полицию об инциденте сотрудник железной дороги. Правоохранители оперативно нашли хулигана на Ярославском вокзале.

Им оказался ранее не судимый несовершеннолетний житель города Химки, 2008 года рождения, который будучи в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакет в электропоезде «Иволга», причинив тем самым материальный ущерб акционерному обществу «Центральная ППК» в размере 21 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о вандализме. Ему назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Его родителя привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее в Омской области суд арестовал 14-летнего подростка, подозреваемого в участии в террористической организации. По версии следствия, мальчик искал в интернете информацию о террористической группе и участвовал в обсуждениях школьных массовых убийств, а также приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой террористической организации.