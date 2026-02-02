Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников Суд арестовал школьника за подготовку к убийству учителей в Омской области

Суд арестовал 14-летнего подростка из Омской области, подозреваемого в попытке убить учеников и учителей школы, сообщила объединенная пресс-служба региональных судов. По версии следствия, он готовил нападение с использованием взрывчатки и оружия. Против юноши возбудили уголовное дело об участии в террористической организации.

В Омской области судом взят под стражу несовершеннолетний, обвиняемый в участии в деятельности террористической организации, — сказано в сообщении.

По информации СК, мальчик искал в интернете информацию о террористической группе и участвовал в обсуждениях школьных массовых убийств. Кроме того, он купил тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой террористической организации.

Ранее стало известно, что перед нападением на школу в Нижнекамске подросток сделал несколько фотографий и отправил их в чат одноклассников. После этого мальчик пришел в лицей. Уборщица попыталась его остановить, в ответ он выстрелил из сигнального пистолета и ранил ее в руку.