Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине

На сегодняшний день Иран не нуждается в больших основаниях ударить по Украине, такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока Фархад Ибрагимов. Он ответил на слова председателя Комитета национальной безопасности Исламской Республики Ибрагима Азизи, что Киев стал «законной целью» для Тегерана.

Если киевский режим думает, что иранцы шутят, тем более в условиях войны, то они очень сильно ошибаются на самом деле. Если они даже думают, что ничего не будет, то, может быть, и хорошо. Пусть они сидят в неведении и знают, что им как бы не прилетит. Еще как прилетит, — убежден политолог.

Ранее Азизи назвал территорию Украины законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю с использованием беспилотников. Он сослался на статью 51 Устава ООН, обосновывающую право на самооборону. Вскоре после этих слов Азизи оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».