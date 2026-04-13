Провал переговоров США и Ирана: кто проиграл на самом деле, чего ждать РФ

Переговоры США и Ирана, прошедшие 11–12 апреля в Пакистане, закончились провалом. По итогам встречи не было подписано никаких соглашений. Руководитель американской делегации вице-президент Джей Ди Вэнс отправился домой ни с чем. Иранская сторона возложила всю ответственность за фиаско на Вашингтон. Что эта неудача значит для Штатов, Ближнего Востока, России и всего мира, может ли она повлиять на ход украинского конфликта — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры США и Ирана в Пакистане

Встреча делегаций Ирана и США прошла в несколько раундов в столице Пакистана Исламабаде. Это были первые прямые переговоры Вашингтона и Тегерана более чем за десятилетие и самые представительные с момента Исламской революции 1979 года. Со стороны Вашингтона в диалоге приняли участие Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляли спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Переговоры продолжались более 20 часов — сначала встретились главы делегаций, затем к ним подключились эксперты. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению. По словам Вэнса, США дали понять Ирану, по каким вопросам они готовы пойти навстречу Тегерану, по каким — нет.

«Они решили не соглашаться на наши условия», — подчеркнул вице-президент.

Главным камнем преткновения стала ядерная программа Ирана. По словам Вэнса, Тегеран не дал твердых гарантий, что не будет создавать ядерное оружие — ни сейчас, ни в долгосрочной перспективе. Еще одним спорным вопросом стало требование Исламской Республики сохранить контроль над Ормузским проливом, а также ее отказ передать Штатам запасы обогащенного урана.

Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Что в Иране сказали о переговорах с США в Исламабаде

Представители Ирана рассказали, что США не смогли завоевать доверие иранской делегации, их условия носили ультимативный характер и не учитывали суверенные права Тегерана. При этом официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщил, что сторонам удалось прийти к согласию по ряду вопросов, но по двум или трем ключевым пунктам разрыв в позициях оказался слишком велик.

«Не стоило ожидать, что соглашение будет достигнуто за один раунд. Думаю, никто на это и не рассчитывал», — отметил Багаи, добавив, что Иран намерен поддерживать контакт с Пакистаном и другими друзьями в регионе.

Агентство Fars сообщило со ссылкой на источники, близкие к переговорной команде, что Штаты были не сильно заинтересованы в переговорах. Утверждается, что представители американской делегации искали повод уйти из-за стола и пошли на диалог лишь потому, что Вашингтон нуждался в нем для восстановления своего пошатнувшегося международного имиджа.

Какие меры могут принять США против Ирана после провала переговоров

Вскоре после провала переговоров Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива. По его словам, США будут препятствовать движению всех судов, которые попытаются войти или выйти из акватории. При этом в блокаде будут участвовать не только корабли американских военно-морских сил, но и других стран.

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru назвал попытки Трампа закрыть движение по блокированному Ираном проливу обманной стратегией.

«Все отлично понимают, что военно-технических возможностей у США для этого нет. Есть семь-восемь эсминцев, которые боятся приближаться к берегам Ирана и Персидскому заливу, потому что по ним тут же начнут бить дронами и противокорабельными ракетами. К тому же они могут нарваться на мины. Страны, в которые сейчас поступает иранская нефть, крайне негативно воспримут любые попытки ареста своих танкеров. Это Китай, Индия и Пакистан», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, сейчас Трамп оказался на распутье. Он мог бы попытаться устроить новую эскалацию с ударами по иранской инфраструктуре, однако события последних полутора месяцев показали, что это не очень эффективно. Кроме того, политические оппоненты непременно обвинят главу США в военных преступлениях.

«Второй вариант — провести наземную операцию. Но это приведет к серьезным потерям среди американских военных и будет добивать рейтинги Трампа», — заметил Дудаков.

Выгоден ли России провал переговоров Ирана и США

12 апреля президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер сообщил, что Москва готова взять на себя роль посредника в урегулировании конфликта. Пезешкиан в ответ выразил признательность за принципиальную российскую позицию и усилия по деэскалации в регионе, а также поблагодарил за гуманитарную помощь для иранского народа.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Американист Борис Межуев в беседе с NEWS.ru отметил, что провал переговоров США и Ирана — это плюс для России из-за роста цен на нефть, который последует за двойной блокадой Ормуза.

«Другое дело, как мы это используем. В первую очередь РФ должна придумать, как не допустить создания новой большой коалиции. США попытаются ее сформировать с участием всех стран Персидского залива и, возможно, других мусульманских и европейских государств для наземного вторжения в Иран. Если это случится, то замаячат перспективы нового американского гегемонизма», — пояснил эксперт.

Вопросы вызывают и дальнейшие перспективы урегулирования другого конфликта — украинского, отметил Межуев. По его словам, из-за войны на Ближнем Востоке США находятся в состоянии политической турбулентности и фактически не имеют рычагов воздействия на Киев. Если Трамп сумеет обеспечить себе хотя бы какое-то равновесие после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, то переговорный процесс между Москвой и Киевом получит шанс на новую динамику, полагает собеседник.

«Пока же перспектива переговоров никак не просматривается. Украина еще не истощена, а после смены руководства в Венгрии может получить миллиарды долларов от Евросоюза и будет обладать запасом дронов и ракет. У Трампа нет рычагов для воздействия ни на Россию, ни на Украину», — заключил американист.

