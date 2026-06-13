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13 июня 2026 в 11:42

В деле об убитой начальнице колл-центра в Домодедово появились новые детали

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Следствие в деле об убийстве 38-летней сотрудницы больницы в Домодедово рассматривает версию, что конфликт в семье мог быть связан с ее попытками ограничить употребление алкоголя супругом, сообщает Telegram-канал Baza. Уточняется, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за кражу и незаконный оборот наркотиков.

По данным источников, в семье периодически происходили конфликты на бытовой почве. У погибшей остались трое дочерей 13, 12 и 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Домодедово убита начальница информационно-справочного отдела больницы. Трагедия произошла 12 июня.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 32-летнего местного жителя после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая женщина потеряла ребенка. По данным правоохранительных органов, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

Также стало известно, что пьяный мужчина убил беременную девушку на востоке Москвы. 28-летнюю москвичку нашли с признаками удушения в жилом доме на улице Алтайской.

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