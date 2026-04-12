Президент Ирана рассказал Путину, как прошли переговоры с США Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор после переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным дал оценку переговорам в Исламабаде, в которых участвовали США, передает пресс-служба Кремля. Он также поблагодарил президента России за оказанную гуманитарную помощь.

Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь, — говорится в тексте.

Ранее папа римский Лев XIV заявил, что войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества». По его словам, конфликт должен завершиться. По мнению аналитиков, понтифик обращался к американскому президенту Дональду Трампу.

Также стало известно, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане. По словам источников, они ожидают продолжения переговоров с Ираном.