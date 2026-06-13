Школьницу с пирсингом на лице ищут больше недели в Новосибирске

Школьницу с пирсингом на лице ищут больше недели в Новосибирске

Школьница пропала в Новосибирске, сообщает KP.RU. Ее местонахождение остается неизвестным уже более недели. Полиция совместно с добровольческими поисковыми отрядами ведут розыск несовершеннолетней.

Она вышла из дома в Кировском районе 5 июня. По данным ориентировки, рост девочки — 170 см, телосложение нормальное. У нее черные волосы и карие глаза, на лице пирсинг. В день исчезновения она была одета в серую кофту, черную футболку, зеленые камуфляжные штаны и черные кроссовки. При себе имела черную сумку.

Ранее на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.

До этого на Кубани задержали подозреваемого в похищении и убийстве 11-летней девочки. Пропавшую школьницу искали пять дней. По версии следствия, она села к незнакомцу в машину, и они направились в сторону хутора Белого. По пути мужчина задушил школьницу, затем спрятал ее тело возле водоема и скрылся.