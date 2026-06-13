Магнитные бури сегодня, 13 июня: что завтра, сильные боли, низкое давление

Сегодня, 13 июня, прогнозируется магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 июня

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 13 июня, на Землю может обрушиться слабая магнитная буря.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 90%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. Вероятность спокойного магнитного поля — 5%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

На Солнце утром 13 июня исследователи зафиксировали три вспышки класса С. Специалисты поясняют, что данные вспышки относятся к слабым и обычно не приводят к ощутимым последствиям для Земли. Тем не менее они увеличивают вероятность геомагнитных возмущений в ближайшие двое суток. На данный момент уровень солнечной активности оценивается в 4,7 балла из 10.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», завтра, 14 июня, геомагнитное поле будет неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность прогнозируется в основном низкая, возможны вспышки класса М.

Как справиться с магнитной бурей, что делать

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух.

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«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время магнитных бурь вести здоровый образ жизни и отказываться от физических нагрузок, чтобы организм спокойнее пережил геомагнитные возмущения.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — рассказал он.

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