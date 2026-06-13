Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 11:53

Магнитные бури сегодня, 13 июня: что завтра, сильные боли, низкое давление

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 13 июня, прогнозируется магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 июня

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 13 июня, на Землю может обрушиться слабая магнитная буря.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 90%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. Вероятность спокойного магнитного поля — 5%», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

На Солнце утром 13 июня исследователи зафиксировали три вспышки класса С. Специалисты поясняют, что данные вспышки относятся к слабым и обычно не приводят к ощутимым последствиям для Земли. Тем не менее они увеличивают вероятность геомагнитных возмущений в ближайшие двое суток. На данный момент уровень солнечной активности оценивается в 4,7 балла из 10.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», завтра, 14 июня, геомагнитное поле будет неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток. Вспышечная солнечная активность прогнозируется в основном низкая, возможны вспышки класса М.

Как справиться с магнитной бурей, что делать

Врач-эндокринолог Анна Гончарова заявила, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время магнитных бурь вести здоровый образ жизни и отказываться от физических нагрузок, чтобы организм спокойнее пережил геомагнитные возмущения.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — рассказал он.

Читайте также:

Снег, ледяные дожди и заморозки до -8 градусов: погода в Москве осенью

Ночная прохлада до +8 и ливни с грозами: погода в Москве в начале недели

Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29

Космос
магнитные бури
новости
Здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Раскинула карты»: гадалка обманула клиентку на 500 тыс. рублей
Стала известна судьба стрелявшего по прохожим в российском городе
Во Франции вынесли приговор по делу о краже редких изданий русской классики
ВИЧ добрался до подразделений ВСУ на двух направлениях
«Вертели как хотели»: Охлобыстин раскрыл секреты воспитания четырех дочерей
Иран заминировал туннели с обогащенным ураном на фоне угрозы операции США
Подросток попал под домашний арест за поджог АЗС
Эксперт назвал главного дирижера конфликта на Украине
В Молдавии сделали громкое заявление о давлении на русский язык и церковь
«Вранье!»: Пригожин жестко ответил на вопрос о молодежи в шоу-бизнесе
Лобовое столкновение двух легковушек в Бурятии привело к жертвам
Толпа женщин отбила юношу у украинских военкомов
Филиппо раскрыл, как в НАТО одной фразой обрушили антироссийский нарратив
Названа одна из самых высокооплачиваемых рабочих профессий
Пенсионерка испугалась «силовиков» и передала аферистам 26 млн рублей
Волна пожаров прокатилась по российским регионам
Режим воздушной тревоги задействовали в Литве
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Россиянам рассказали, как успеть сделать ремонт за лето
Додик озвучил истинную цель зверского удара по Старобельску
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.