Королевская семья Британии: последние новости, Кейт в ужасе от хобби мужа

Принц Гарри собирается организовать встречу Меган Маркл и детей с Карлом III в Лондоне. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 13 июня?

Какое хобби Уильяма приводит Кейт в ужас

Несколько дней назад принц Уильям посетил благотворительную организацию Norfolk Blood Bikes, которая занимается срочной доставкой медицинских средств. Там ему провели небольшую экскурсию по парку из 25 мотоциклов и автомобилей, используемых для перевозки крови, плазмы, грудного молока и медикаментов. Два автомобиля из коллекции носят названия «Принц Уильям» и «Королева Елизавета II».

Уильям признался, что обожает этот вид транспорта и иногда катается на нем. Он также рассказал, что ему приходится держать все в секрете, так как его супруга Кейт Миддлтон «просто в ужасе» от этого хобби принца, передает marieclaire.ru.

«Я все еще катаюсь, но очень тихо. И маскируюсь», — отметил принц.

Любовь Уильяма к мотоциклам длится еще с юности. В 2002 году, когда ему было 19 лет, будущий король сдал экзамен на знание мотоциклетного дела. Тогда он часто катался на мотоциклах, но позже сказал, что «остыл» после того, как стал отцом. У него было несколько собственных мотоциклов, в том числе Ducati 1198, максимальная скорость которого достигала 290 км/ч.

Хобби принца разделяет и его младший брат Гарри. В 2008 году они совершили благотворительное путешествие на мотоциклах по дикой местности Южной Африки.

«Он все еще катается. Меня всегда приводит в ужас, когда он выезжает на нем. Я в ужасе. Надеюсь, я удержу Джорджа от этого», — говорила тогда Миддлтон.

Зачем Гарри и Маркл поедут в Великобританию

Принц Гарри планирует встречу Меган Маркл и детей с Карлом III в Лондоне, сообщает Page Six.

По данным издания, герцог планирует посетить мероприятие в рамках «Игр непобежденных» и организовать встречу жены и детей с Карлом III. Однако точной даты встречи инсайдеры издания не сообщили. Личной встречи братьев, принца Гарри и принца Уильяма, также пока не планируется из-за их конфликта.

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